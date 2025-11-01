Funcionarios municipales participaron de la 10ª Eco-Feria en O’Higgins

Este viernes se desarrolló la 10ª edición de la Eco-Feria en Mariápolis, localidad de O’Higgins, un espacio de encuentro, aprendizaje y acción comunitaria en torno a la Ecología Integral.

En el marco de la jornada, funcionarios municipales visitaron la unidad productiva del productor agroecológico Germán Garibaldi, vecino de Mariápolis, quien lleva adelante un sistema de producción sustentable basado en prácticas agroecológicas.

Durante el recorrido, se destacó su monte frutal compuesto por noventa ejemplares cítricos, gestionados en 2023 a través del Instituto Proyectar. Además, en una extensión de treinta y seis hectáreas, el productor realiza un policultivo de trigo agroecológico y trébol rojo, cuyo trigo será destinado a la producción de harina, generando valor agregado localmente.

El almacenamiento de la producción se realiza en un silo adquirido tras resultar beneficiario del programa “Agricultura Familiar en Marcha” del Ministerio de Desarrollo Agrario.

Desde el Municipio de Chacabuco se remarcó el acompañamiento a procesos productivos sustentables, promoviendo iniciativas con impacto económico, ambiental y social positivo.

Participaron de la visita el Asesor Técnico de Industria, Alfredo Zucotti; el Coordinador de Agroecología, Santiago Muhape; el Coordinador de Desarrollo Productivo, Alexis Jordán; y el Coordinador Marcos Sierra.