Al gran vino bonaerense, ¡salud!

El enoturismo bonaerense se instala como nuevo atractivo en paisajes rurales, serranos y cerca de las playas. Experiencias como recorridos por las plantaciones, catas dirigidas, charlas técnicas y degustación de productos regionales prometen momentos inolvidables los meses de noviembre y diciembre con el vino como protagonista.

El enoturismo vino para quedarse

En la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la Subsecretaría de Turismo, hay casi cuarenta establecimientos vitivinícolas y la mayoría de ellos combinan gran variedad de cepas con alojamientos y gastronomía de calidad.

En el Sudoeste, Tornquist (en Saldungaray), Villarino, Saavedra y Coronel Pringles cuentan con establecimientos con varias cepas: malbec, pinot noir, cabernet franc, tempranillo, cabernet sauvignon, tannat, merlot, sauvignon blanc y chardonnay.

En el Centro y la costa, General Pueyrredón, General Madariaga y Las Flores tienen carmenere, cabernet franc, merlot, syrah, pinot noir, chardonnay, sauvignon blanc y semillón.

En el Norte, Mercedes, Campana, Junín y Berisso producen tannat, syrah, pinot noir, cabernet franc, marselan, sauvignon blanc, chardonnay y la uva vitis labrusca (en Berisso).

En las próximas semanas, el Programa Vinos Buenos Aires, creado por la Subsecretaría de Turismo de la provincia, propone alternativas de enoturismo para brindar y brindar

Brandsen: vinos y turismo rural

Sábados y domingos de noviembre, en Estación Gomez, calle Trucco y diagonal Piermatini, Brandsen.

Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Organiza la Bodega Hocico Negro.

Se suspende por lluvia. Sólo con reserva previa.

Mercedes: vinos y astronomía

Sábado 1 de noviembre, desde las 19:00, en bodega Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Pueblo Turístico Altamira. Entrada sólo con reserva previa.

Experiencia única, donde se podrá presenciar la aparición de la luna elevándose desde el horizonte. Copa en mano, habrá charlas sobre astrofotografía y anécdotas de viajes. Degustación de Vinos Buenos Aires y cena de pasos.

Organiza la Bodega Nueva Corinema. Se suspende por lluvia.

Florencio Varela y la Fiesta de la Frutilla

Domingo 2 de noviembre, de 10:00 a 18:00, en Museo Histórico “Guillermo Enrique Hudson”, calle 1356 e/ av. Hudson y 1381, Villa San Luis.

Entre productores frutilleros, emprendimientos, food trucks, artistas, espectáculos y talleres, se podrá conocer la oferta enoturística bonaerense. Entrada libre y gratuita. Se suspende por lluvia.

La Plata: IV Edición de la Feria Catar

Jueves 6 y viernes 7 de noviembre, de 19:00 a 23:00, en Paseo Mitre, calle 485 N° 4685, Gonnet.

Las mejores bodegas del país presentan sus vinos, acompañadas de sommeliers que guiarán cada copa y de propuestas gastronómicas especialmente pensadas para maridar. Habrá charlas, degustaciones, presentaciones exclusivas y la oferta enoturística bonaerense del Programa Vinos Buenos Aires.

La Plata: VII Edición del Festival Della Gastronomía Italiana

Sábado 8 y domingo 9 de noviembre, de 12:00 a 23:00, en Parque Alberti, av. 38 y av. 25, La Plata.

Emprendedores, chefs y empresas gastronómicas celebrarán los sabores, aromas y costumbres de Italia. Habrá cocina, shows en vivo, música y danzas típicas, stands donde se exhibirán y comercializarán productos tradicionales italianos. Entrada libre y gratuita.

Mercedes: V Edición Festival Ruinas

Sábado 15 de noviembre, desde las 19:00, en bodega Nueva Corinema, calle 626 y calle 621, Altamira.

Arte en vivo, buena música, vinos, gin y coctelería de autor, junto a propuestas de alta cocina en un ambiente único. Entrada arancelada sólo con reserva. Se suspende por lluvia.

Junín: Feria de Vinos Vinarte

Viernes 28 y sábado 29 de noviembre, en la bodega Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y calle Querandíes, Junín.

Convoca a las bodegas más importantes del país, con degustaciones, gastronomía y arte. Entrada arancelada

Campana: V Encuentro Federal de Vinos

Sábado 6 de diciembre, de 18:00 a 23:00, en la bodega Gamboa, Ruta 9 Panamericana Km 65, Campana.

Más de cincuenta bodegas de todo el país, que abrirán sus mejores etiquetas para compartir y degustar. Música en vivo, DJ sets y gastronomía.

Mercedes: Feria Fenice

Sábado 7 de diciembre, de 20:00 a 0:00, en la Bodega Nueva Corinema, Calle 626 y Calle 621, Altamira.

Experiencia que fusiona vinos, cultura y naturaleza en un maridaje perfecto. Reúne a amantes del vino, bodegas y vinotecas en un entorno único. Un encuentro pensado para descubrir y disfrutar etiquetas de distintas regiones del país, con degustaciones, gastronomía gourmet, música en vivo y clases magistrales que enriquecen la propuesta. Entradas sólo con reserva previa. Se suspende por lluvia.

