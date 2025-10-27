En Chacabuco hubo un gran festival de boxeo

El viernes por la noche, en el Polideportivo Municipal de Chacabuco hubo un gran festival de boxeo amateur que contó con la fiscalización de la Comisión Municipal de Box. Una muy buena cantidad de público acompañó esta velada boxística, a pesar de que el tiempo no jugaba a favor.

Hubo púgiles de nuestra ciudad y de otras localidades de la región. También estuvo Rodrigo Fernández, que es dirigido por Eduardo Benemén, excampeón argentino y sudamericano, que recibió un homenaje de parte de los organizadores, entre los cuales estuvo el promotor Camilo Salussoglia.

Las peleas fueron todas a tres rounds y el jurado estuvo compuesto por Carlos Sosa, Aldo Vega, Nicolás Falabella y Juan Díaz. El árbitro de las peleas fue «Caíto» Cardozo y la médica Natalín Balbo, siendo fiscal de esta importante velada el señor Pedro González.

Entre los resultados se destaca un nuevo triunfo de Dante Maripericena, que subió con 65,500 kilos y le ganó al chivilcoyano Santino Urbici. Otro de los chacabuquenses, Nicolás Loureiro, dirigido por el «Chanchi» Medina, empató frente a otro boxeador de Chivilcoy: Rubén Rodríguez.

Mateo Lobilio, boxeador de Bragado, le ganó por puntos a Benjamín Rodríguez, en tanto que Joaquín Balbo, también bragadense, venció por la misma vía a Lucas Reales de Chivilcoy. Franco Domínguez, también de Bragado, le ganó por puntos a Lautaro Toledo, de la ciudad de Vedia. Joaquín Romero, de Bragado, le ganó a Dylan Chiusi, de la ciudad de Nueve de Julio. Bautista Demichelis debía pelear con Lautaro Wimberger de Vedia pero éste no se presentó. Aquiles Villarreal, de Bragado, superó por puntos a Esteban Muñoz, de Nueve de Julio.

En las peleas principales de la noche, Martín Grosso, con 64,400 kilos, venció a Lorenzo Cepa, de Nueve de Julio, que dio el mismo peso. En la pelea estelar de la noche estuvo en juego el cinturón del Centro Empleado de Comercio de Chacabuco. El púgil de Vedia, Rodrigo Fernández, superó por puntos a Manuel Speranza, de la ciudad de Chivilcoy.

Informe: Javier Galante