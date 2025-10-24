Reconocieron a los medallistas de Chacabuco

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este jueves el acto de reconocimiento a los y las medallistas de Chacabuco que participaron en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025, en la ciudad de Mar del Plata. El encuentro, que reunió además a profesores y otros participantes, se llevó adelante en el Patio de los Intendentes.

“Llegar a una instancia provincial es un premio, es un orgullo. Pensemos que la provincia tiene diecisiete millones de habitantes, por lo tanto, hablamos de un torneo que es el más grande de la Argentina. Podría decirse que es un premio nacional, porque hay países más chicos que la Provincia de Buenos Aires. Y de ahí salieron nuestros medallistas, así que felicitaciones a todos y todas por este logro importantísimo”, comenzó en su alocución el jefe comunal.

“En cada uno de ustedes nos sentimos representados, con la bandera de Chacabuco bien en alto. Quiero resaltar el trabajo de todo el año, de todos estos años de todos para prepararse. El esfuerzo de cada uno de ustedes. Queremos que cada vez más participantes de Chacabuco puedan representarnos, estar en los Juegos Bonaerenses, vivir esta experiencia”, continuó el Intendente Municipal.

Tras el reconocimiento a los medallistas, distintos participantes y profesores dieron su testimonio acerca de sus experiencias en la presente edición de los Juegos, así como también, anécdotas históricas de Chacabuco en el certamen.

Cabe recordar que Chacabuco obtuvo catorce medallas, quedando en el puesto número treinta en la Provincia, sobre los ciento treinta y cinco municipios que compitieron. Los y las medallistas fueron:

Oro: Leticia Correa (Lanzamiento de clava PCD); Graciela Ramos (Lanzamiento de Bala PCD); Adriel Sosa -Kadriel- (Freestyle rap); Bernardino «Tuki» Mora (Fotografía PCD); Silvina Nanni (Natación trasplantados); Valentín Ciancio – (Dibujo Sub-18); Juana Taiguana, Delfina Milione, Juanita Burgos, Victoria Pesoimboure, Zoe Torres, Nahiara Fernández, Ana Herrera y Delfina Sánchez (Fútbol 5 femenino Sub-14).

Plata: Jerónimo Di Piero (Salto en largo PCD); Jorge Mateo (Lanzamiento de Bala PCD); y Rafael Stéfano (Ajedrez adultos mayores).

Bronce: Richard Noguera (Lanzamiento de clava PCD); Jaquelina Lozano (Natación PCD); Bautista Francischetti (Atletismo – 100 mts PCD); y Nicolás Zárate (Dibujo PCD).