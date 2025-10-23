Fútbol de Chacabuco: 9 de julio y River Plate empataron en un partido vibrante

Este miércoles por la noche, en el estadio Aldo Carena, y por el torneo de Primera División que organiza Liga Deportiva de Chacabuco, donde está en juego la Copa Haroldo Conti, 9 de Julio y River Plate regalaron un partidazo en el marco de la quinta fecha de este campeonato clausura.

Fue empate 3 a 3 en un gran partido que tuvo todos los condimentos: muchos goles, penales, tres expulsados, jugadas de peligro y un arbitraje polémico como suele ocurrir en todo partido importante. El encuentro pudo haber tenido algunos goles más, ya que ambos tuvieron situaciones de peligro hasta el último minuto de juego.

Comenzó ganando 9 de Julio, a los 7´ de la primera etapa, con gol de Martín Zanotti. Desde entonces y hasta los 35´ el partido fue parejo, de ida y vuelta. A los 35´comenzó la mala noche del árbitro Federico De Lucca, sancionando un penal sobre Conde por infracción de un defensor de 9 de Julio. La jugada estaba en el límite con el área, pero fuera de ella, sin embargo el árbitro consideró que estaba sobre la línea y cobró tiro libre penal para River. En esa mismo jugada, y por una protesta airada, y algún posible insulto, fue expulsado Eric Palleros y 9 de Julio se quedó con 10 jugadores. Del penal se hizo cargo Brian Bisso; contuvo de gran manera «Manu» Keisser pero dio rebote, el que cayó en Bisso y así logró el empate.

Luego, a los 40´ Gabriel Gómez -jugador refuerzo que proviene de de Lincoln- marcó el segundo gol para River, que se ponía en ventaja. Enseguida, a los 43´, Danilo Tabares, defensor del Millonario, se fue expulsado por una falta sobre Alan González, el delantero de 9 de Julio. Fue roja directa, aunque algunos dicen que el árbitro exageró. El partido siguió su curso, se jugaban 6 minutos de tiempo adicional cuando Valentín Minchili, tras un centro de Martín Zanotti, convirtió el segundo gol de 9 de Julio y puso el 2 a 2 con el que se irían al descanso.

En el complemento, 9 de Julio salió a buscar el triunfo y a los 4´ hubo penal para el Lobo. Algunos dicen que fue una devolución de gentilezas del árbitro por el penal que había cobrado a favor del visitante. Lucas Cirigliano se encargó de ejecutar. Valentín Cayssials atajó de muy buena forma pero al igual que Keisser dio rebote que Cirigliano aprovechó para convertir el 3 a 2 para el local.

Con el partido a su favor, 9 de Julio empezó a dominar las acciones. A los 18´ se fue expulsado Bisso y River quedaba con 9 jugadores contra 10 del Lobo. El partido parecía que se quedaba para el local, pero Gabriel Gómez, nuevamente la figura del partido, puso el 3 a 3 definitivo a los 25´de la segunda etapa.

De ahí en adelante, los dos equipos tuvieron situaciones: River, ya sobre el final, tuvo dos acciones muy claras que lo podrían haber dejado con el triunfo pero no las pudo convertir. Después de este empate, el Millonario quedó puntero con 10 unidades; 9 de Julio cosechó el tercer empate consecutivo que lo dejan con 6 puntos, aunque tiene un partido menos que debe jugar contra San Miguel.

Informe: Javier Galante