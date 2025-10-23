China reacciona a las sanciones de Trump a las petroleras rusas

Pekín se opone a las sanciones unilaterales impuestas por Washington a dos grandes petroleras rusas, declaró este jueves en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, recoge Global Times.

Al ser preguntado por la decisión de la Administración de Donald Trump de imponer estas restricciones, el vocero chino expresó su oposición, subrayando que carecen de base en el derecho internacional y no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

El 22 de octubre, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció la imposición de sanciones contra dos importantes petroleras rusas, Lukoil y Rosneft, como medida adicional para presionar al Gobierno ruso para que avance hacia una resolución del conflicto ucraniano.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, calificó estas medidas de «tremendas», pero añadió que espera «que no duren mucho».

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, advirtió en junio pasado que imponer más sanciones a Rusia era «un arma de doble filo». Agregó que solo se puede invitar a Moscú a la mesa de negociaciones «con lógica y argumentos» y no «mediante cualquier tipo de presión o fuerza».

Este jueves, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, declaró que la decisión de Trump representa «un paso de carácter exclusivamente contraproducente», también en lo que respecta a los «avances significativos en las negociaciones sobre el conflicto ucraniano»

Fuente: https://actualidad.rt.com/