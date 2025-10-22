En diálogo con Diagonales Stream, el exdiputado y actual candidato Ricardo Alfonsín lanzó una fuerte definición sobre Javier Milei: “Es un hombre moralmente inferior”. En la previa de las elecciones de este domingo, el dirigente radical advirtió que el presidente “no tiene la menor idea de lo que es gobernar”, reconoció “razones electorales y políticas” detrás de la condena a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y lamentó el destrato del Gobierno para con su padre, el exmandatario Raúl Alfonsín: “Yo jamás haría una cosa así”.

“Le diría a Milei que vaya o mande a alguien a caminar, que vea lo que está pasando. Él dijo que la gente está mal informada y que hay que explicarle que estamos bien; no, la gente tiene que explicarle a él que estamos mal. Es una persona que no tiene la menor idea de lo que es gobernar. Es un fundamentalista, un dogmático, un tipo que cree que, porque leyó y se aprendió bien, bien, muy bien los libros de Hayek y Friedman alcanza para gobernar. Es mucho más difícil”, planteó el lunes el referente de Proyecto Sur.

Junto a ello, el candidato a diputado respondió por las fuertes agresiones del Gobierno contra Raúl Alfonsín, de quien años atrás Milei reveló que tenía un muñeco con una foto suya al que le pegaba. “Lo primero que pensé es: qué rara la personalidad de este hombre. A mí nunca se me ocurriría ir a comprar un muñeco y ponerle la cara de alguien para golpearlo. Es un gusto raro ese, no es muy frecuente… En segundo lugar, qué raro que lo cuente, ¿crees que es algo para decir eso?”, reflexionó el dirigente radical.

Y continuó: “En tercer lugar, a mí no me afectó lo que dijo porque Javier Milei es un hombre moralmente inferior. Es duro lo que digo, pero hay mentiras que solo las puede hacer el que es moralmente inferior. Él le dijo a Patricia Bullrich que ella había puesto bombas en jardines de infantes – yo creo que él no creía eso, sino no la habría convocado después para ser ministra, pero creía que le daba rédito. Yo jamás haría una cosa así. Es una negación de la política de calidad, la política con mayúsculas. Me pareció un hombre inferior moralmente; intelectualmente puede ser un tipo muy inteligente, pero moralmente…”.

En tanto, consultado sobre otras figuras de la política, Ricardo Alfonsín calificó al gobernador Axel Kicillof como “un amigo” y consideró: “Puedo tener diferencias con alguien y caminar juntos, aunque Milei creería que no”. Además, sobre la condena a CFK, el exdiputado mencionó: “Le pregunté a los expertos, que no eran ni kirchneristas ni peronistas, si había dudas sobre la objetividad y la imparcialidad de la Justicia. Me dijeron que sí, sin ninguna duda, claramente. Ocurrieron cosas que hacen sospechar que la sentencia se fundó más en razones electorales y políticas que en los hechos”.

