Comenzó una nueva obra de pavimentación en calle Dr. Fernández de Chacabuco

En la mañana de ayer el Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, recorrió el comienzo de una nueva obra de pavimentación en calle Dr. Fernández, desde San Juan hasta el Acceso Elguea-Román. De esta forma, avanza el plan de aliviador integral en el sector noroeste de la ciudad, que comenzó el pasado año con la pavimentación de Dr. Fernández desde Avenida Saavedra hasta la mencionada San Juan.

“La idea es poder finalizar esta primera etapa y tener conectados desde Av. Saavedra y Elguea Román con pavimento e iluminación LED, un proyecto que cambia la fisonomía del barrio, la accesibilidad, y todo lo que representa además para el desarrollo de Chacabuco en general”, destacó el jefe comunal.

El Intendente, además, agradeció a la Cooperativa Eléctrica por la ejecución de la obra, e informó que se trabaja sobre la Plazoleta del barrio, “que tendrá el nombre de Juan Pedro ‘Chocho’ Martini. A través de la Fundación del Banco Provincia conseguimos los juegos, como ya hicimos en otras plazoletas como la del Barrio San Antonio y Solidaridad”.