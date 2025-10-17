Realizaron un “panazo” en protesta contra el gobierno nacional

En el marco del Día Internacional del Pan, los panaderos del partido de Merlo llevaron adelante un “panazo” en señal de protesta contra las políticas del gobierno nacional. Participaron del evento, los centros de panaderos de Merlo, Florencio Varela, Quilmes, Marcos Paz, Moreno, General Las Heras, General Sarmiento,

La acción, organizada por los Centros de Panaderos agrupados en la Cámara de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires (CIPAN), consistió en la entrega gratuita de cuatro mil kilos de pan para visibilizar la crítica situación que atraviesa el sector desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

El evento se realizó este jueves al mediodía en la intersección de las calles Real y Avenida Argentina, junto al mástil central del distrito.

“Vamos a realizar un gran esfuerzo y regalar cuatro mil kilos de pan a las familias que se acerquen, como una manera de mostrar la crisis casi terminal que vive la industria panadera desde el comienzo del actual gobierno”, expresó Martín Pinto, directivo de la CIPAN y referente del sector, antes de dar comienzo a la actividad.

Pinto explicó que, en los últimos 18 meses, el rubro sufrió “la mayor caída histórica en el consumo de pan” y un incremento sin precedentes en los costos de producción, impulsado por “los aumentos en las materias primas, tarifas de servicios y alquileres”. Según precisó, esta situación ya provocó el cierre de más de 1.700 panaderías en todo el país.

El “panazo” se enmarca en la conmemoración del Día Internacional del Pan, instaurado por la Federación Internacional de Panaderos, que busca resaltar la importancia de este alimento esencial, su valor nutricional y el rol de los panaderos artesanales en la seguridad alimentaria.

Participaron del evento los centros de panaderos de Merlo, Florencio Varela, Quilmes, Marcos Paz, Moreno, General Las Heras, General Sarmiento, entre otros distritos bonaerenses.

Fuente: https://infogei.com/