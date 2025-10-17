Chacabuco sigue sumando medallas en los Juegos Bonaerenses

A pocos días de finalizar la competencia, Chacabuco continúa destacándose en los Juegos Bonaerenses. En esta oportunidad, Silvina Nanni obtuvo la medalla de oro en Natación Trasplantados, tras una gran actuación y un meritorio desempeño.

El medallero actualizado hasta el momento es el siguiente:

Deportes:
Jerónimo Di Piero — Medalla de Plata
Leticia Correa — Medalla de Oro
Richard Nogueira — Medalla de Bronce
Graciela Ramos — Medalla de Oro
Bautista Francisquetti — Medalla de Bronce
Jorge Mateo — Medalla de Plata
Jaquelina Lozano — Medalla de Bronce

Cultura:
Adriel Sosa (Kadriel) — Medalla de Oro

Adultos Mayores:
Silvina Nanni — Medalla de Oro

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, hizo llegar sus felicitaciones a todos los representantes chacabuquenses que participaron en las finales de Mar del Plata, destacando el esfuerzo, la dedicación en la recta final de esta importante competencia provincial.

