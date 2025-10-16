Intendentes radicales expresaron su respaldo a la lista de la Coalición Cívica

Intendentes de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires manifestaron su apoyo a la lista de diputados nacionales de la Coalición Cívica, liderada por Juan Manuel López.

El primer candidato de la fuerza, López, mantuvo un encuentro con los jefes comunales José Luis Salomón (Saladillo) y Ramón Capra (General Alvear), con quienes dialogó sobre los desafíos de la campaña de cara a las elecciones del domingo 26 de octubre.

“Contar con el acompañamiento de intendentes radicales que gestionan con eficiencia y conocen las necesidades de sus vecinos es una fortaleza enorme”, señaló López durante una recorrida por municipios de la Séptima sección electoral.

Según reporta Cafex Medio, durante la visita a Saladillo, el dirigente estuvo acompañado por los candidatos a diputados Elsa Llenderrozas, Lisandro Hourcade (intendente de Magdalena) y Victoria Borrego. El itinerario incluyó también paradas en 25 de Mayo, Roque Pérez, Tapalqué y General Alvear.

En Saladillo, López mantuvo una reunión con Salomón en la municipalidad para analizar la situación local, mientras que en horas de la tarde se reunió con Capra en General Alvear.

“Recibimos un fuerte respaldo de los intendentes radicales. Ninguna otra fuerza, fuera del peronismo, logra representar al mismo tiempo los valores del radicalismo y de la Coalición Cívica”, destacó López, quien afirmó que su espacio busca construir desde el Congreso “una política basada en el diálogo, la sensatez y los límites claros”.

Por su parte, Llenderrozas remarcó el apoyo del radicalismo bonaerense y sostuvo que “la ciudadanía necesita una opción alejada de los extremos políticos”.

En Tapalqué

Los candidatos visitaron el Comité local de la UCR, donde fueron recibidos por militantes y concejales Manuel Fittipaldi y Tonio Banzan. Además, recorrieron distintos emprendimientos, el club local y el Hospital de Roque Pérez, acompañados por el dirigente Fernando Martini.

En 25 de Mayo

Finalmente, el pasado domingo, López y Borrego participaron de la 80ª Expo Rural de 25 de Mayo, donde conversaron con productores agropecuarios sobre la crisis hídrica que afecta a la región.

Fuente: https://infogei.com/