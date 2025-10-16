El Gobierno justificó el recorte de la Zona Fría y la quita de subsidios

En el inicio de debate por el Presupuesto 2026, desde el Gobierno nacional insistieron en que se avanzará con la reducción gradual de subsidios en las tarifas de luz y gas, al tiempo que reiteraron la intención de cortar los beneficiarios de la Zona Fría, que abarca a más de 90 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Así lo hizo saber en Diputados el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, que reiteró la intención del oficialismo de reducir el Régimen de Zona Fría, al tiempo que detalló las medidas más importantes para captación de inversiones y la estrategia para la energía en los hogares argentinos.

La denominada ley de leyes del próximo año prevé que los usuarios N1 (altos ingresos) paguen el 100 % del costo de la energía; los N2 (bajos ingresos), el 43 %; y los N3 (ingresos medios), el 67 %. “En total son nueve millones de hogares subsidiados sobre un total de dieciséis millones. El 60 % de la población argentina tiene un subsidio a la energía. Lo que estamos haciendo es reducir el porcentaje subsidiado”, señaló el funcionario. Y destacó que en gas se seguirá un sendero similar: los N1 pagarán el 68 %, los N2 el 29 % y los N3 el 41 % del costo.

Con esta política, la pretensión oficial es reducir el peso de los subsidios energéticos del 0,66% del PBI en 2025 al 0,50% en 2026. “La reducción es importante pero gradual, y forma parte de un cambio de paradigma para alinear el precio que paga el consumidor con el costo real de la energía”, añadió González.

El recorte a la Zona Fría

Cuando presentó el Presupuesto, la Rosada dejó en claro que buscará recortar el beneficio sobre la denominada Zona Fría, que pasó de ochocientos cincuenta mil hogares a cuatro millones en la administración de Alberto Fernández. Esa ampliación garantizó descuentos de 30 % para la mayoría de los hogares y 50 % para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes.

“Nos parece que esta propuesta de reducción gradual de subsidios es razonable. Es más que en 2023, pero se pudo hacer sin dañar la cobrabilidad de los servicios. La sociedad va entendiendo que el peor escenario es pagar barato, pero no tener energía”, señaló antes de referirse al régimen de Zona Fría.

“Nos parece un muy mal régimen, de una muy mala ley: regresiva, deficitaria e injusta. Se subsidia la tarifa completa (cargo fijo) y no el consumo de gas; es decir, si no consumiste igual recibís subsidio”, argumentó el funcionario, al señalar que en el Presupuesto 2026 la Zona Fría se mantendrá, pero sólo para región original del año 2002. Es decir, la provincia de Buenos Aires quedará al margen.

Hoy, lo definido por ley como Zona Fría abarca más del 40% de los usuarios del país, y como informó Agencia DIB, si se toma una factura de Camuzzi Gas Pampeano de una jubilada que paga total (con impuestos) $30.000 por mes, el descuento por subsidio es en torno a los $21.000. Por lo que si se deja de aplicar el régimen en cuestión, pasaría a abonar $51.000.

“Esto lo paga el 60 % restante de la población, que tiene un cargo del 6,5% de su factura, que en este presupuesto elevamos al 7,5%. Esto significa que un jubilado de La Matanza paga un 7,5 % más de su factura de gas para subvencionar el 30% de un departamento en Mar del Plata”, graficó. En ese sentido, estimó que la gran mayoría de los usuarios marplatenses, sin ese subsidio, pagaría en el invierno próximo $52.000 o menos.

Fuente: https://dib.com.ar/