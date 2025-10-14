Clases de meditación y encuentro de Yoga en la Laguna de Gómez

Los profesores de Yoga Pía Rossi y Pablo Villanueva están anunciando la apertura de un nuevo espacio de clases regulares de meditación en el Estudio de Yoga ubicado en Acceso Juan XXIII 607.

“Es un espacio para ayudarlos a encontrarse, a trabajar el interior, y los diferentes estados de conciencia a través de técnicas de pranayamas y meditación”, expresaron los profesores, quienes explicaron asimismo que no se requiere experiencia previa para participar de esta propuesta que está disponible todos los viernes, a las 19:30, con una inscripción previa.

Jornada en la Laguna de Gómez

Por su parte, los días sábado 15 y domingo 16 de noviembre se realizará un retiro en la Posada del Sol, ubicado en el parque lacunario Laguna de Gómez de la ciudad de Junín. En este caso, los profesores Pía y Pablo alientan a los interesados a “salir de la zona de confort y a animarse a compartir una hermosa experiencia”. “Será un viaje de autodescubrimiento en un entorno natural y sereno. Una escapada de dos días para trabajar el interior, lograr un estado de relajación y calma”, asegura Pía, en tanto Pablo adelanta: “Es para unirse a uno mismo a través de prácticas de yoga, pranayamas, meditación, caminatas conscientes, y charlas reflexivas para promover la relajación, el autoconocimiento, y el bienestar integral logrando el equilibrio interno”.

Las reservas para participar de este retiro se pueden hacer a los celulares de Pablo (2352409028) o de Pía (2364679833 )