“La salud de los niños no puede esperar más”

Desde la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) expresamos nuestro más firme respaldo y solidaridad con las y los trabajadores del Hospital Pediátrico “Dr. Avelino L. Castelán” de la provincia del Chaco, quienes atraviesan una crítica situación laboral y sanitaria.

El Hospital Pediátrico es un emblema de la salud pública chaqueña: allí, cada día, se lucha por la vida de los niños, niñas y adolescentes de toda la provincia. Sin embargo, hoy esa tarea esencial se sostiene en condiciones cada vez más precarias. La falta de personal suficiente, los bajos salarios y la sobrecarga laboral ponen en riesgo tanto el bienestar de los equipos de salud como la atención que reciben las infancias chaqueñas.

Las y los trabajadores no piden privilegios: exigen condiciones dignas para poder cuidar con calidad y humanidad. Cada recurso que falta no es solo una cifra presupuestaria, es un niño que espera atención, una familia angustiada, una oportunidad de vida que se pierde.

Desde FESINTRAS acompañamos el reclamo por el tratamiento y la aprobación urgente de la Ley de Emergencia Pediátrica N° 2159/2025, elaborada por los propios trabajadores del hospital. Esta iniciativa no responde a intereses partidarios, sino a una necesidad impostergable del sistema de salud y de la niñez chaqueña.

Hacemos un llamado a las autoridades legislativas y al gobierno provincial a escuchar este reclamo legítimo y actuar con la urgencia que la situación amerita. El futuro de miles de niños y niñas está en juego, y no puede esperar.

Asimismo, convocamos a toda la comunidad chaqueña y al movimiento sindical a acompañar y visibilizar esta lucha, que es también la defensa de la salud pública, del trabajo digno y de la infancia como prioridad social.

Porque cuidar la salud de nuestros niños y niñas es cuidar el futuro de nuestro pueblo.