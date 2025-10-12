(VIDEO) En la Fiesta Nacional del Caballo un jinete quedó enganchado y fue arrastrado por el equino

Un momento de gran tensión se vivió este domingo en el Parque Lacunario de Bragado, en el marco de la tradicional jineteada de la Fiesta Nacional del Caballo, cuando el jinete Cruz Varela, oriundo de Capilla del Señor, sufrió una impactante caída y posterior arrastre por parte del animal.

Las imágenes del suceso, difundidas por el sitio de noticias local Bragado Informa, muestran la dramática secuencia en la que el jinete, tras caer, quedó enganchado al caballo y fue arrastrado varios metros por el campo de doma. La espectacularidad del accidente encendió de inmediato las alarmas entre el público y el personal de asistencia.

Una ambulancia que se encontraba en el predio actuó de manera inmediata, trasladando a Varela al hospital municipal para una revisión exhaustiva. A pesar de la gravedad de las imágenes, el parte médico trajo tranquilidad. Según informó el Dr. Pablo Corniglia a este medio, el jinete fue atendido y, afortunadamente, no sufrió consecuencias de importancia, recibiendo el alta médica a las pocas horas luego de los estudios de rutina.

«A pesar de la espectacularidad de la caída, el jinete no sufrió consecuencias importantes», confirmaron fuentes médicas, llevando alivio a la familia y a los organizadores del evento. Cruz Varela, un competidor reconocido, se recupera así de un susto que puso en evidencia, una vez más, los riesgos inherentes a las destrezas criollas.