Bessent revela que EE.UU. ayuda a Milei para «sacar a China de Argentina»

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, confesó que el histórico salvataje financiero de este país a Argentina tiene el objetivo de desplazar a China de la región y aprovechar los recursos naturales de nuestro país.

«Sacamos mucho provecho de eso, Argentina es un faro en América Latina, el presidente [Javier] Milei está haciendo las cosas correctas. Está tratando de romper 100 años de un mal ciclo en Argentina. También es un gran aliado de EE.UU., vendrá al Despacho Oval el próximo martes y está comprometido en sacar a China de Argentina», afirmó el funcionario durante una entrevista con Fox News.

En esa conversación, también acusó a China de «politizar» el mercado de la soja para mantener a los agricultores estadounidenses como «rehenes», ya que aseguró que son los más afectados por las políticas comerciales del país asiático.

Bessent insistió en que el acuerdo con Milei es beneficioso para EE.UU. porque China impuso más controles de exportación de «tierras raras» (elementos químicos fundamentales para la industria tecnológica) y Argentina es un país rico en estos recursos, así como en reservas de uranio.

De hecho, anticipó que hay empresas privadas estadounidenses comprometidas a ser «buenos socios» con Argentina en el mercado de minerales.

Bessent negó que EE.UU. vaya a transferir dinero a Argentina, tras asegurar que «solo» se trata de un ‘swap’ (línea de crédito) por 20.000 millones de dólares.

Del mismo modo, el alto vocero del Tesoro admitió que la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere apoyar económicamente a Milei con la intención de que La Libertad Avanza gane las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Fuente: https://actualidad.rt.com/