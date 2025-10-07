Con el respaldo del Municipio, el Aula Chacabuco de la UTN ofrece 10 carreras

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó este lunes una jornada en el Centro Universitario de Chacabuco, en donde se firmó un nuevo acta-acuerdo junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) tras el cual se dictarán en el Ciclo Lectivo 2026, diez carreras universitarias de la mencionada casa de estudios, sumando dos a las actuales.

“Esto tiene que ver con la planificación del Chacabuco que queremos. Quisimos firmar a esta altura del año, para que todos puedan pensar y planificar su próximo año, muchos jóvenes tienen ya decidido qué estudiar, pero hay otros que no decidieron, que están pensando, y queremos darles previsibilidad de qué oferta educativa vamos a tener el próximo año en Chacabuco”, manifestó el Intendente, quien agregó que “cuando pasamos por acá, por este Centro Universitarios, vemos a todos los estudiantes cursando y nos llena de orgullo, porque eso es lo que tiene que ver con pensar un proyecto de vida en Chacabuco”.

Por su parte, el Vicerrector de la UTN y Decano de la Facultad Regional San Nicolás, Ing. Haroldo Avetta, indicó: “Celebro esta firma de nuevo acta-acuerdo, agradezco al Intendente y a todo su gabinete que pongan el foco en la educación, en la formación del recurso humano, que es esencial para brindar las posibilidades a todas las personas de la comunidad. Ese fue el principio de creación de la Universidad Obrera, lo que es hoy nuestra UTN: el poder darles la oportunidad a los hijos de los trabajadores el acceso a estudios de nivel superior”.

Además, el director de la UTN Aula Chacabuco, Lic. Pablo Pannuzio, expresó: “Realmente ha dado un respaldo muy importante el del Intendente, Darío Golía, que ha redundado en un crecimiento exponencial de la UTN Chacabuco, desde la cantidad de alumnos, así como también de carreras y actividades académicas. Esto es una buena noticia, en el marco de una situación nacional en donde la universidad pública y gratuita está en cuestionamiento. Felizmente, a nivel local, vamos a contramano de eso y hoy estamos anunciando nuevas carreras”.

De esta forma, la oferta universitaria de la UTN Aula Chacabuco para el 2026 quedará conformada por las siguientes carreras: Licenciatura en Organización Industrial, Licenciatura en Administración Rural, Tecnicatura Universitaria en Industria Alimentaria, Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Tecnicatura Universitaria en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Universitaria en Programación, Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica, Tecnicatura Universitaria en Comercio Electrónico, Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial y Diplomatura en Geriatría y Gerontología.

Según se indicó, la inscripción a las mismas estará disponible a partir de este martes 7 de octubre, a través de los enlaces oficial de la UTN Aula Chacabuco.

Participaron también de la jornada de firma, el secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez; el Vicedecano de la UTN Regional San Nicolás, Ing. Tomás Avetta; la concejal, Dra. Karina Geloso; la jefa Distrital de Educación, Prof. Andrea Castronuevo; y el Asesor Letrado Municipal, Dr. Matías Sassoni, entre otras autoridades presentes.