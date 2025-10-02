Provincia continuará con el dragado del Río Salado entre Bragado y Junín

El gobernador Axel Kicillof confirmó que la Provincia de Buenos Aires se hará cargo de la quinta y última etapa del Plan Maestro del Río Salado, una obra de infraestructura clave para evitar los recurrentes ciclos de inundaciones que ocasionan pérdidas millonarias en el agro bonaerense.

Se trata del tramo que va desde el Canal del Este de la Laguna de Bragado hasta la descarga en la Laguna El Carpincho, en Junín, y también involucra los municipios de Chacabuco y Alberti. Un tramo fundamental de la obra cuya ausencia explica las inundaciones en distritos como 9 de Julio y Carlos Casares.

El costo estimado de los trabajos es de cien millones de dólares y se financiaría con un crédito del Banco Europeo de Inversión. En los últimos meses la Provincia apuró la confección de los pliegos de las distintas licitaciones y la última información daba cuenta de que se trabajaba sobre el estudio del impacto ambiental.

Fuente: https://infonoroeste.com.ar/