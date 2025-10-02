La Municipalidad de Hipólito Yrigoyen acordó un acompañamiento al sector agropecuario

La Municipalidad de Hipólito Yrigoyen alcanzó un acuerdo con productores rurales del distrito para aliviar la situación económica que atraviesan a raíz de la emergencia hídrica que afecta a aproximadamente el 30 % de las hectáreas productivas.

Tras un proceso de diálogo abierto y participativo, que incluyó la recepción de ochenta productores en el Municipio, se resolvió avanzar con un programa de acompañamiento fiscal e impositivo, que contempla la exención del pago de la quinta y sexta cuota de la Tasa de Mantenimiento Rural.

Este acuerdo constituye un puente de entendimiento y trabajo conjunto entre el Municipio y el sector agropecuario, en un contexto de fuertes dificultades económicas y productivas para el campo.

UN ESTADO PRESENTE ANTE LA EMERGENCIA

La medida se enmarca en el proyecto de ordenanza elevado al Honorable Concejo Deliberante, que crea el Programa de Acompañamiento Fiscal e Impositivo a Productores Inundados.

El programa establece beneficios concretos:

– Exención del pago de la Tasa Vial en las parcelas afectadas.

– Reducción del 10% en las tasas de marcas y señales para bovinos y porcinos.

– Mecanismos claros y transparentes para que los productores presenten sus declaraciones juradas ante la Asociación Rural y la Comisión de Emergencia Agropecuaria local.

ACOMPAÑAMIENTO HISTÓRICO

La actual situación hídrica tiene antecedentes comparables solo a lo ocurrido en 1998, lo que dimensiona la magnitud de las dificultades que atraviesa el sector.

Con esta decisión, el Municipio que comanda Luis Ignacio Pugnaloni busca sostener la producción, resguardar a los productores afectados y garantizar la prestación de los servicios esenciales que la comunidad necesita.

Desde la gestión municipal remarcaron que se trata de un esfuerzo extraordinario en un contexto de reducción de recursos, ya que el distrito recibe un 38% menos de coparticipación, lo que hace aún más significativo el compromiso asumido con el sector productivo.