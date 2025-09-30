Piden expulsar a Espert de la Cámara de Diputados por su nexo con el narcotráfico

El diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, enfrenta un escenario cada día más complicado. Diputados de la oposición presentaron un proyecto de resolución para expulsar al economista libertario de su banca en la Cámara Baja, luego de que una investigación de la Justicia estadounidense revelara que su nombre figura como receptor de doscientos mil dólares en el libro contable de Federico “Fred” Machado.

Machado es un empresario argentino que vivía en Miami, pero actualmente se encuentra detenido y es investigado en Texas por fraude, lavado de dinero y narcotráfico.

Su vínculo con Espert data de 2019, cuando el legislador de La Libertad Avanza lanzaba su candidatura a presidente. Durante la campaña, el narcotraficante le había prestado su avión privado para viajar por el interior del país y camionetas para recorrer distancias más cortas.

Ahora, a raíz de la causa iniciada en Estados Unidos, se conoció que entre “los favores” también había al menos una cuantiosa suma de dinero; USD 200.000.

Por ese motivo, desde el bloque de Unión por la Patria habían anticipado que pedirían la remoción del legislador como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Sin embargo, junto a legisladores de otras fuerzas políticas terminaron presentando un proyecto de resolución para expulsarlo de la Cámara de Diputado por completo.

La iniciativa propone “excluir de su seno al diputado José Luis Espert por “inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento, relacionados al narcotráfico y fraude, conforme a lo establecido en el artículo 66 de la constitución nacional”.

El proyecto fue firmado por 37 diputados, entre ellos los exlibertarios Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Gerardo González y Carlos D’Alessandro.

