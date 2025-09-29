Efemérides. 29 de setiembre de 1964. Aparece Mafalda

El 29 de septiembre de 1964 apareció por primera vez el personaje de Mafalda en la revista Primera Plana. La protagonista de la tira con su mismo nombre es una niña creada por Quino, que realizaba reflexiones sobre la sociedad argentina, a través de las ocurrentes frases de esta joven idealista. Décadas más tarde, Mafalda se convirtió un ícono de la cultura popular y cuenta con decenas de homenajes.

El origen de esta historieta comienza con su autor, Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, nacido en Mendoza, el 17 de julio de 1932. A sus 13 años se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero abandonó en 1949. A los 18 años se mudó a Buenos Aires en búsqueda de editores para publicar sus dibujos; sin embargo, sus primeros años en esta provincia no fueron afortunados.

El 15 de marzo de 1962 creó a Mafalda, con el fin de publicar su historieta en el marco de una campaña de publicidad para la empresa de electrodomésticos Siam di Tella. El anuncio no llegó a publicarse, por lo que este proyecto quedó pendiente hasta el 29 de septiembre de 1964, cuando salió a la luz en la revista Primera Plana.

En esta primera tira, Mafalda le pregunta a su papá si es “el papá más bueno de todos, todos, todos los papás del mundo” y ante la respuesta de “Bueno… no sé, a lo mejor hay otro papá mejor que yo” la joven se retira ofendida diciendo “¡Lo suponía!”. Esa misma jornada se publicó otra historieta de Quino en la que Mafalda se encuentra dibujando una casa y la punta de su lápiz se rompe. “¡¡Esto ocurre solamente en este país!!”, exclama.