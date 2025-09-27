El gobierno anunció restricciones para los que compren dólares

A mitad de la jornada financiera de este viernes y en el cierre de una semana en la que al gobierno le ingresaron los dólares de la liquidación de granos por levantamiento momentáneo de las retenciones, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso que los compradores de dólar oficial no podrán operar dólares financieros, y viceversa, durante 90 días. Se trata de una medida que reimplanta parcialmente el cepo cambiario.

Fuentes del Central confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas. La instalación de esta medida que busca evitar el «rulo» financiero al prohibir por tres meses que los compran dólar oficial luego vayan al mercado de bonos, al contado con Liquidación o MEP, o a la inversa.

La disposición fue publicada en la Comunicación «A» 8336 de la entidad monetaria que dirige Santiago Bausili, y establece la vigencia de la medida a partir de este viernes mismo.

Esta restricción cruzada había sido eliminada el 14 de abril cuando se anunció el levantamiento parcial del cepo para las personas, pero se mantenía para las personas jurídicas.

La semana pasada se había puesto esta misma restricción para las personas vinculadas a bancos. De esta forma, el gobierno busca limitar la operación en divisas y tener un mayor control para acumular reservas.

La acumulación de dólares en el Banco Central y por parte del Tesoro para pagar deudas, es una de las imposiciones del acuerdo con el FMI, que es la principal hoja de ruta del pacto con el gobierno de Estados Unidos.

La semana pasada el Banco Central vendió 1100 millones de dólares e igual fracasó al intentar evitar que el dólar rompiera el techo de la banda. La sangría se frenó con el apoyo de Estados Unidos, que prometió 20 mil millones y el ingreso de los 7.000 millones por el adelanto de liquidaciones por la baja de retenciones.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/