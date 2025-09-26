Más Iluminación para el barrio Rivadavia de Chacabuco

El intendente municipal, Dr. Rubén Darío Golía, encabezó el encendido de dos nuevas cuadras de luminarias LED sobre calle Belgrano, entre Duberty y Juan Manuel de Rosa. Estuvo acompañado por el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Hernán Ibáñez, vecinos, funcionarios, integrantes de la comisión del Club Rivadavia y delegados de la Cooperativa.

El jefe comunal expresó: “Es una alegría poder estar inaugurando estas dos cuadras de luminarias. Estamos muy contentos y, en los próximos días, estaremos firmando otro convenio para continuar ejecutando más obras de iluminación. Sabemos cuánto cambia la fisonomía del barrio y la seguridad vial con estas mejoras”.

Asimismo, anunció que la obra continuará una cuadra más, hasta llegar al Club Rivadavia: “Es una arteria muy importante, por donde los chicos y jóvenes transitan para practicar deportes en el complejo del club. A los vecinos que tuvieron que esperar, muchas gracias: hoy llegamos con la obra para que la disfruten ustedes”.

Los vecinos también compartieron sus testimonios y coincidieron en que la llegada de la luz LED representa un gran avance:

“Esto nos brinda mayor seguridad a quienes salimos temprano o regresamos tarde de trabajar. Esta iluminación nos cambia la vida a todos”.