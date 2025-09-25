Tras el hallazgo de los cuerpos, avanza la pista de la venganza narco

Este miércoles temprano se confirmó el peor desenlace para Lara Gutiérrez de 20 años, Brenda Del Castillo de 20 y Lara Gutiérrez de 15, quienes estaban desaparecidas desde el viernes por la noche. En el jardín de una casa de Florencio Varela fueron encontrados los cuerpos de las jóvenes, quienes fueron ultimadas con saña. Para el ministro de Seguridad Javier Alonso se trató de una venganza narco premeditada. Hay cuatro detenidos.

La última vez que se supo de las víctimas fue el viernes, cuando Lara habría convencido a Morena y Brenda, primas entre sí, para que fueran a una fiesta, según reconstruyeron los familiares. Las tres salieron de la casa de una ellas para la Rotonda de La Tablada, donde pasó a buscarlas una Chevrolet Tracker blanca, que luego se supo que tenía la patente adulterada.

No se supo más de ellas hasta el martes por la noche, cuando los investigadores se trasladaron hasta Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, Florencio Varela, gracias al móvil de Lara, cuya señal impactó en las antenas de la zona antes de apagarse. Además, los investigadores siguieron los rastros de la Tracker por diferentes cámaras de seguridad desde los partidos de La Matanza, pasando por Lomas de Zamora hasta el destino final. Así se desprende de la conferencia de prensa que brindó Alonso poco después del mediodía en Puente 12.

A unos 700 metros de la casa, en un descampado, apareció incendiada la Tracker. Era cuestión de tiempo para que la policía llegara al lugar donde mataron a las chicas. De acuerdo a las primeras pericias, fueron asesinadas salvajemente el mismo viernes a la medianoche. Estudios preliminares de la autopsia determinaron que sufrieron fuertes golpes en la cabeza y cortes en el cuerpo.

“Hay una trama que tiene que seguir investigándose porque tenemos mucha más información que no estamos brindando todavía”, dijo Alonso, quien precisó: “Estamos trabajando con la Procunar, sabemos que hay más personas involucradas y vamos a avanzar con los autores materiales e intelectuales”.

