Plan Integral “Primavera–Verano” de Seguridad y Tránsito para Chacabuco

El Intendente Municipal, Dr. Rubén Darío Golía, anunció esta tarde que mantuvo una reunión de trabajo junto al Secretario de Gobierno, Lic. Javier Estévez; el Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna; el Subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro; la Directora de la Escuela de Educación Vial, Virginia Mercanti; y la Subcomisaria a cargo de la dependencia local, Melina Ortolano.

Durante el encuentro se definieron las líneas de acción para la puesta en marcha del Plan Integral “Primavera – Verano”, que será presentado oficialmente en los próximos días.

El objetivo del programa es reforzar el control, la educación y la concientización en materia de seguridad vial, con el fin de prevenir accidentes y promover una circulación responsable en la ciudad.

El plan contempla, entre otros ejes principales:

· Incremento de operativos dinámicos y fijos en diferentes puntos estratégicos.

· Trabajo articulado con las distintas fuerzas de seguridad.

· Estricto control del uso obligatorio del casco, escapes antirreglamentarios y documentación reglamentaria.

· Campañas de concientización para desalentar el uso del celular durante la conducción.