90 municipios bonaerenses -entre ellos Chacabuco- pagarán más caro el gas

La medida impulsada por el gobierno nacional en el marco del Presupuesto 2026 podría dejar a buena parte de los 135 municipios afuera del régimen que reduce entre un 30 y un 50 por ciento la tarifa de gas a través del régimen de Zona Fría.

El artículo 72 del proyecto de Ley de Presupuesto 2026 enviado por Milei al Congreso de la Nación plantea la derogación de la Ley 27.637. Esta norma amplió las regiones beneficiadas por el artículo 75 de la Ley 25.565 del año 2002 e incluyó, entre otros, a 90 municipios de la provincia de Buenos Aires. Se trata de los partidos que integran la cuarta, quinta, sexta y séptima sección electoral, junto con Navarro de la Primera y Cañuelas y Lobos de la Tercera y toda la Segunda a excepción de Zárate. Es decir, el casi todo el interior bonaerense.

El listado lo integran Bahía Blanca y General Pueyrredón, junto a 25 de Mayo, 9 de Julio, Adolfo Alsina, Adolfo Gonzáles Chaves, Alberti, Arrecifes, Ayacucho, Azul, Balcarce, Baradero, Benito Juárez, Bolívar y Bragado. También, Cañuelas, Capitán Sarmiento, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Castelli, Chacabuco, Chivilcoy, Colón, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suarez, Daireaux, Dolores, Exaltación de la Cruz y Florentino Ameghino.

La nómina de municipios afectados continúa con Alvarado, Alvear, Arenales, Belgrano, Guido, Madariaga, Lamadrid, Lavalle, Paz, Pinto, Viamonte y Villegas. Se le suman Guaminí, Hipólito Yrigoyen, Junín, Laprida, Las Flores, Leandro N. Alem, Lincoln, Lobería, Lobos, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Monte Hermoso, Navarro, Necochea y Olavarría.

El tramo final de distritos que pierden este derecho lo compone Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Pila, Pinamar, Puan, Ramallo, Rauch, Rivadavia, Rojas, Roque Pérez, Saavedra, Saladillo, Salliqueló, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Cayetano, San Nicolás, San Pedro, Tandil, Tapalqué, Tordillo, Tornquist, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Tres Lomas, Villa Gesell y Villarino.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/