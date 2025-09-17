Una multitud acompañó en las calles el rechazo en Diputados a los vetos de MIlei

Estudiantes, docentes, trabajadores de la salud, organizaciones sindicales y movimientos sociales nutrieron las columnas de la tercera Marcha Federal y se concentraron desde el mediodía frente al Congreso para manifestar a favor del rechazo los recientes vetos para las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Educativo.

La marcha se definió después de que el presidente Javier Milei vetara, el jueves pasado, la ley que fijaba la actualización mensual por inflación de los sueldos y los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de docentes y no docentes retroactiva a diciembre de 2023.