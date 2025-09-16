«Es un disco rayado, la economía está mucho peor desde que llegó»

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó de «disco rayado» el discurso del presidente Javier Milei durante la presentación del Presupuesto 2026. En una dura respuesta, el mandatario provincial aseguró que «la economía está mucho peor desde que llegó Milei».

Entrevistado por Carlos Pagni en el programa ‘Odisea’ (La Nación +), Kicillof acusó al jefe de Estado de engañar al electorado. Según supo Noticias Argentinas, el gobernador afirmó que Milei «vendió espejitos de colores en la campaña» de 2023 y que ahora recicla eslóganes de gestiones anteriores, como la frase «lo peor ya pasó», que calificó como una «frase de Macri y de la derecha argentina».

Kicillof profundizó su crítica al plan económico del Gobierno nacional, asegurando que «nos viene mintiendo mucho». Evaluó que «el principal problema que teníamos era la falta de dólares y Milei lo agravó», y sostuvo que el verdadero «problema de Argentina es de balanza comercial».

Respecto al Presupuesto 2026, el gobernador se mostró escéptico y dijo que «duda de que recupere lo que sacó a los jubilados», a la vez que calificó de «muy insuficiente» el incremento anunciado para el sector pasivo.

Finalmente, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, Kicillof hizo un llamado a las urnas como herramienta para cambiar el rumbo. «El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados», sentenció.

