Arranca en San Bernardo la 52ª edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología

El Estadio de la Costa, en San Bernardo, será sede desde este martes, hasta el jueves 18 de septiembre, de la 52ª edición de la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología. Allí se presentarán más de 350 proyectos de estudiantes y docentes de los 135 municipios bonaerenses, que competirán por un lugar en la instancia nacional.

El Partido de La Costa vuelve a albergar el encuentro, que ya se realizó en el distrito en 2010, 2011 y 2023. La organización estará a cargo del Consejo Escolar local.

Su presidente, Matías Porta, resaltó la inversión provincial superior a los 400 millones de pesos destinada a cubrir viandas, hospedaje y transporte para unas 1.150 personas de las 25 regiones educativas.

“Se trata de un evento clave, que posiciona al distrito fuera de la temporada alta y genera además un impacto positivo en hoteles, comercios y prestadores de servicios”, señaló Porta.

Según consigna Opinión, la apertura oficial está prevista para el martes a las 14, mientras que el acto de cierre se llevará a cabo el jueves 18 por la tarde, con la presencia del director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

La programación incluirá presentaciones artísticas, entre ellas la Orquesta de San Clemente y la murga de la Escuela Primaria N°13 de Santa Teresita.

La feria tendrá entrada libre y gratuita, con stands abiertos a toda la comunidad. Además de recorrer los proyectos educativos, muchos de los jóvenes participantes podrán conocer por primera vez la playa y los atractivos turísticos de la región.

