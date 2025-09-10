La inflación de agosto fue del 1,9%

La inflación que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) estableció para el mes de agosto una inflación del 1,9%, el mismo porcentaje que había registrado en el mes de julio. En lo que va del año, acumula un total de 19,5%.

En la medición interanual, contra agosto del 2024, el aumento de precios alcanzó el 33,6%.

Transporte (3,6%) fue el el rubro que registró el mayor alza en el mes. Caso contrario sucedió con Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

En la previa de la publicación oficial de la inflación, el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana (UMET) informó un alza de los precios del 1,6%, con una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

El mismo número había arrojado el Índice de Precios al Consumidor (IPCBA), del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA).

