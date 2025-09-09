Fútbol de Chacabuco: San Martín ganó la Liguilla y se jugarán dos partidos más para definir el Apertura

Finalmente «El verde» fue el vencedor de la liguilla en la Copa Haroldo Conti 100 Años, Torneo Apertura, que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco en Primera División.

Este lunes por la noche, ante un estadio Aldo Carena colmado, y con el arbitraje de Juan Carlos del Fueyo, San Martín -en definición con tiros desde el punto penal- venció 4 a 3 a 9 de julio, luego de empatar en los 90 minutos 0 a 0. El primer partido había terminado 2 a 2, por lo tanto hubo que definir de los 12 pasos.

El primer tiempo fue parejo, con pocas chances de gol para los dos. Solamente Keiser, arquero del «Lobo» tuvo que esforzarse ante un remate Chávez, pero en el segundo tiempo 9 de julio tomó el control del partido, tuvo más la pelota, se jugó en terreno de San Martín que casi no tuvo llegadas, más allá de algún centro o algún remate de media distancia, pero a 9 de julio le faltaron ideas. Tuvo mucho la pelota pero no generó situaciones de peligro, salvo una jugada en la que Zanotti remató y la pelota salió muy cerca del palo. La defensa y el mediocampo de San Martín se las arreglaron para que el arquero Ullúa no tuviera inconvenientes.

En la definición por penales destacó la figura del arquero «Ferroviario» que detuvo el segundo y el tercer penal de la serie a Martín Zanotti y Tomás Frontera respectivamente. En tanto, Emanuel Keiser también detuvo un penal: fue el segundo, a Mateo Lucas. Para el equipo que dirige Luis Nanni convirtieron Tomás Fernández, Franco Paves, Franco Chávez y Fernando Flores, el ex 9 de julio que anotó el quinto y decisivo penal para quedarse con la liguilla. Por 9 de julio anotaron Lucas Cirigliano, Santiago Tamburini y Nicolás Mateos.

Ahora, ambos equipos habrán de jugar dos partidos más para definir al campeón de esta primera parte del año. El primero se estará jugando el domingo 21 de septiembre, en la cancha de San Martín, a las 15:30, en tanto que el miércoles 24 se va a definir todo en el «Aldo Carena», a partir de las 20:30.

Por su parte, 9 de julio estará jugando el próximo sábado la final del Torneo Federación ante Sportivo de 25 de mayo, en la ciudad de Saladillo.

Informe: Javier Galante