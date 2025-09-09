Está cortada por obras una mano del acceso Elguea-Román de Chacabuco

El Municipio de Chacabuco informa a la comunidad que a partir de este martes 9 de septiembre, el acceso Elguea-Román permanecerá con media calzada cortada sobre mano derecha en sentido hacia la Ruta N° 7, por obras hidráulicas que se realizarán en el sector.

De esta manera, los vehículos deben doblar a la derecha sobre Mateo Barón hasta calle Pellegrini, luego doblar a la izquierda hasta Coronel Melián y doblar nuevamente a la izquierda hasta retomar el Acceso Elguea Román.

Se estima que el trabajo por las mencionadas obras se extenderá por un plazo de 20 días en los que la mencionada calzada permanecerá cortada.