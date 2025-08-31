Massa se metió en la campaña

A una semana de las elecciones legislativas provinciales del 7 de septiembre, Sergio Massa se metió en la recta final de la campaña bonaerense. Con recorridas por Junín, Baradero, San Vicente, y San Martín, el líder del Frente Renovador acompañó a los candidatos de la alianza Fuerza Patria con un mensaje que apunta a sostener la unidad y marcar contraste con la gestión nacional de Javier Milei.

La gira comenzó el viernes en Junín, distrito gobernado por Pablo Petrecca, del partido Somos Buenos Aires, donde Massa se mostró junto a Valeria Arata. Exdiputada provincial, excandidata a intendenta en 2023 y actual candidata a senadora provincial por la Cuarta Sección, Arata y Massa realizaron un recorrido por una obra paralizada del plan Procrear, al igual que sucede con el paso a nivel que divide a la ciudad en dos como dio cuenta Buenos Aires/12. Se trata de 149 viviendas detenidas desde diciembre de 2023. “En Junín, muchas familias siguen esperando algo tan básico como un techo propio. La falta de políticas públicas que pongan a las personas en primer lugar duele y genera desesperanza. Gracias Sergio Massa por venir a escuchar a nuestros vecinos y vecinas, que conviven con la indiferencia del municipio y la falta de respuestas del gobierno nacional”, expresó Arata en redes.

Posteriormente, Massa se trasladó a Baradero, en la Segunda Sección, donde encabezó una actividad junto a jóvenes en la cual le manifestaron sus preocupaciones por la falta de empleo, según pudo conocer este medio. Lo acompañaron Juan Bautista Morales, candidato a concejal, y Carlos Puglelli, candidato a diputado provincial. Ambos integran la propuesta de Fuerza Patria, que busca posicionarse como alternativa frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional, de acuerdo a lo manifestado durante campaña.

Este sábado fue el turno de San Vicente. Allí, Massa compartió actividades con adultos mayores y abordó temas vinculados a la seguridad. Estuvo junto al intendente Nicolás Mantegazza y los candidatos por la Tercera Sección Roberto Vázquez y Ayelén Rasquetti que va por la reelección. “El 7 de septiembre se juega el primer tiempo de una elección clave para el futuro de la patria. Con @SergioMassa, @nico_mantegazza y @ayerasquetti estuvimos en San Vicente, convencidos de que hay que ponerle un freno a Milei y que el peronismo es el único que puede hacerlo”, escribió Vázquez.

Luego se lo vio en San Martín, junto a Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura de Axel Kicillof y candidato a senador bonaerense. Allí, el excandidato a presidente estuvo con adultos mayores, donde señaló: “Cada uno vota a quien quiere. Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar el domingo que viene a San Martín, a nuestra región, a la provincia, es que Gabriel (Katopodis), que Malena (Galmarini) y Fernando (Moreira) salgan fortalecidos. Por eso les pido, con mucha humildad, que el domingo que viene, no solamente ustedes, sino cada uno de sus familiares se levante, vaya al cuarto oscuro y busque la bandera Argentina. Es sencillo”.

Massa, convencido de que “el 7 se puede ganar”, mantiene un perfil bajo y una agenda enfocada en escuchar a los bonaerenses y consolidar el armado político en el territorio, según aseguraron desde su entorno.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/