La 25.ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que arrancó este domingo en la ciudad china de Tianjin, se convertirá en un nuevo impulso para el progreso en el desarrollo de la asociación, afirmó el domingo el presidente chino, Xi Jinping, ante los participantes del evento, a quienes llamó «amigos, tanto antiguos como nuevos».

«China cree que la celebración de esta cumbre en Tianjin revitalizará el desarrollo sostenible de la Organización de Cooperación de Shanghái», declaró Xi.

Desde su creación, la OCS ha consolidado «la unidad y la confianza mutua», profundizando la cooperación pragmática y participando en los asuntos internacionales y regionales, «convirtiéndose en una fuerza clave para promover la construcción de un nuevo tipo de relaciones internacionales y una comunidad de futuro compartido para la humanidad», observó el líder chino.

«Actualmente, el mundo atraviesa un siglo de cambio a un ritmo acelerado, con un aumento significativo de factores inestables, inciertos e impredecibles. La Organización de Cooperación de Shanghái tiene una responsabilidad aún mayor de mantener la paz y la estabilidad regionales y promover el desarrollo y la prosperidad de todos los países.», destacó.

Según Xi, la reunión «tiene la importante misión de generar consenso entre todas las partes, impulsar la cooperación y trazar un plan para el desarrollo». «Confío en que, con el esfuerzo conjunto de todas las partes, esta cumbre será un éxito rotundo. La OCS sin duda demostrará mayores logros y alcanzará un mayor desarrollo, contribuyendo en mayor medida a la promoción de la unidad y la cooperación entre los Estados miembros, uniendo las fuerzas del Sur Global e impulsando el progreso de la civilización humana», dijo.

