«A la democracia le conviene que la gente vaya a votar»

Así opinó Diego Videla en Mates y Noticias (Radio Voces FM 95.1). El presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó, y primer candidato a senador provincial de Fuerza Patria por la Cuarta Sección Electoral habló sobre cómo está el ánimo de los habitantes de las ciudades que recorre, criticó duramente las políticas de la «motorsierra» y los hechos de corrupción que envuelven al gobierno nacional, e hizo un análisis del cierre de listas sin las PASO, y también se refirió al horizonte 2027 que se vislumbra desde Fuerza Patria.