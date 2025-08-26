El presidente Javier Milei habló en un acto de campaña de La Libertad Avanza, en Junín, en el que no se refirió a las graves denuncias de coimas y corrupción que pesan sobre su gobierno.

“Los kukas tienen miedo” gritaba el mandatario, antes de dar su discurso en tono desaforado en el que, como siempre, denostó a la política, a la casta y a los kirchneristas. El acto se realizó en el Teatro San Carlos, donde fue vivado por su público, pero donde también hubo una nutrida manifestación en su contra en las calles. Organizaciones gremiales, sociales y políticas opositoras al gobierno, con pancartas en contra del ajuste, gestaron un cacerolazo e hicieron sentir su disconformidad. Hubo algunos cruces entre ambos grupos, que fue controlado por las fuerzas de seguridad. Por caso, el diputado José Luis Espert, cuando llegaba caminando a las inmediaciones del teatro fue denostado y respondió con gritos y gestos, amenazando, desafiante, a los que protestaban contra el gobierno nacional.

Milei estuvo junto a su hermana Karina, quien lo precedió con un discurso breve y confuso. Antes había hablado Sebastián Pareja, el principal armador libertario en territorio bonaerense y hombre de confianza de la hermana de la hermana del presidente.

El presidente aseguró que llegó para “cambiar el país para siempre”. Como suele presentarse, a los gritos, autodefinió al suyo, como el “mejor gobierno de la historia” y advirtió que el 7 de setiembre, le clavarán “el último clavo al cajón del kirchnerismo”. Ante semejante definición, el salón coreó: “Kirchnerismo nunca más en la provincia de Buenos Aires”. Y se volvió a referir al gobernador Axel Kicillof, como “el enano comunista”.

Posteriormente, el propio Milei, probablemente en un fallido, dijo: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”. Pero más allá de esa traición de su inconsciente, no se refirió a las graves de denuncias de corrupción que envuelve a su gobierno.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/