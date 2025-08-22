Amenaza de tsunami en la costa de Chile tras sismo de 7,5 grados

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile advirtió en la noche de este jueves del riesgo de tsunami en el extremo sur del país a raíz del sismo de magnitud 7,5 registrado horas antes en el pasaje de Drake, el mar que hay entre América del Sur y la Antártida, informaron medios locales.

A raíz del estado de precaución emitido por el SHOA, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres solicitó a las personas abandonar zonas de playa en el sector antártico del país. Cabe señalar que el resto del país se encuentra en estado «informativo».

Fuente: https://actualidad.rt.com/