La delicada situación eco­nómica que atraviesa el país sumó un nuevo capítulo en la forestoindus­tria de Corrientes. En esa provincia, la Forestadora Tapebi­cuá SA, una de las principa­les industrias de Gobernador Virasoro, anunció la paralización total de su producción por 30 días, medida que afecta de mane­ra directa a 520 operarios y agrava la incertidumbre la­boral en la región.

La decisión, que comenzó a regir este 8 de agosto, res­ponde a una crisis financiera que la firma arrastra desde hace meses y que ya había puesto en riesgo la continui­dad de sus operaciones. Se­gún trascendió en los medios locales, la empresa mantiene salarios de julio y el medio aguinaldo sin pagar, y enfrenta un embargo judi­cial sobre una de sus cuentas.

Todo el personal fue convocado a la planta para recibir la notificación ofi­cial del parate temporal. El aserradero, pieza clave en la economía local, quedará completamente inactivo, lo que golpeará no solo a los empleados, sino también a proveedores y comercios de la zona que dependen de su actividad.

Desde el sindicato madere­ro advirtieron que el conflic­to gremial-empresarial po­dría escalar, si no se cumplen los compromisos salariales y se levanta el embargo.

El cese de operaciones im­plica la detención completa de las líneas de aserrado y procesamiento, afectando no solo a los empleados di­rectos, sino también a pro­veedores, transportistas y contratistas vinculados a la cadena forestal de la región. «Es un golpe muy duro para Virasoro y para toda la zona forestal del norte de Corrien­tes», reconocieron fuentes municipales a El Norte, que admitieron preocupación por el impacto económico y social que po­dría extenderse a otras loca­lidades.

El sindicato insiste en que la deuda salarial y las irre­gularidades contractuales requieren una solución in­mediata.

La industria forestal es uno de los pilares producti­vos de Corrientes, con fuerte concentración en Virasoro, Santo Tomé y zonas aleda­ñas. Economistas locales advierten que una prolonga­ción de la suspensión podría provocar la pérdida defini­tiva de puestos de trabajo y una merma significativa en la recaudación municipal y provincial.

En el corto plazo, la reac­tivación de la planta depen­derá de acuerdos judiciales y financieros que permitan le­vantar el embargo y obtener capital de trabajo para reto­mar la producción. Asimis­mo, el sindicato no descar­ta medidas de fuerza si no se regularizan los salarios en los próximos días.

A mediano plazo el de­safío para Tapebicuá será reinsertarse en un mer­cado interno deprimido y con alta competencia in­ternacional, mientras lidia con costos financieros eleva­dos y una deuda laboral que sigue creciendo.

