La delicada situación económica que atraviesa el país sumó un nuevo capítulo en la forestoindustria de Corrientes. En esa provincia, la Forestadora Tapebicuá SA, una de las principales industrias de Gobernador Virasoro, anunció la paralización total de su producción por 30 días, medida que afecta de manera directa a 520 operarios y agrava la incertidumbre laboral en la región.
La decisión, que comenzó a regir este 8 de agosto, responde a una crisis financiera que la firma arrastra desde hace meses y que ya había puesto en riesgo la continuidad de sus operaciones. Según trascendió en los medios locales, la empresa mantiene salarios de julio y el medio aguinaldo sin pagar, y enfrenta un embargo judicial sobre una de sus cuentas.
Todo el personal fue convocado a la planta para recibir la notificación oficial del parate temporal. El aserradero, pieza clave en la economía local, quedará completamente inactivo, lo que golpeará no solo a los empleados, sino también a proveedores y comercios de la zona que dependen de su actividad.
Desde el sindicato maderero advirtieron que el conflicto gremial-empresarial podría escalar, si no se cumplen los compromisos salariales y se levanta el embargo.
El cese de operaciones implica la detención completa de las líneas de aserrado y procesamiento, afectando no solo a los empleados directos, sino también a proveedores, transportistas y contratistas vinculados a la cadena forestal de la región. «Es un golpe muy duro para Virasoro y para toda la zona forestal del norte de Corrientes», reconocieron fuentes municipales a El Norte, que admitieron preocupación por el impacto económico y social que podría extenderse a otras localidades.
El sindicato insiste en que la deuda salarial y las irregularidades contractuales requieren una solución inmediata.
La industria forestal es uno de los pilares productivos de Corrientes, con fuerte concentración en Virasoro, Santo Tomé y zonas aledañas. Economistas locales advierten que una prolongación de la suspensión podría provocar la pérdida definitiva de puestos de trabajo y una merma significativa en la recaudación municipal y provincial.
En el corto plazo, la reactivación de la planta dependerá de acuerdos judiciales y financieros que permitan levantar el embargo y obtener capital de trabajo para retomar la producción. Asimismo, el sindicato no descarta medidas de fuerza si no se regularizan los salarios en los próximos días.
A mediano plazo el desafío para Tapebicuá será reinsertarse en un mercado interno deprimido y con alta competencia internacional, mientras lidia con costos financieros elevados y una deuda laboral que sigue creciendo.