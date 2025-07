Publicación solicitada: ¿Por qué votar al Frente de Izquierda Unidad en Chacabuco?

Nuestra ciudad lleva décadas gobernada por los mismos de siempre: primero el peronismo, después el radicalismo y el macrismo, y ahora otra vez el peronismo. ¿El resultado?

-Faltan más de 2700 viviendas.

-Se perdieron muchos trabajos y casi no se crean empleos nuevos ni de calidad.

-Los alquileres están por las nubes.

-Conseguir un terreno o una casa es imposible para la mayoría, mientras unas pocas inmobiliarias hacen negocios millonarios.

-En los barrios más alejados casi no hay servicios públicos.

Además, crece el trabajo en negro y mal pago: en la construcción, en talleres textiles, en el campo, y hasta en las pocas fábricas que quedan. El empleo estatal tampoco se salva: los municipales cobran sueldos de miseria.

Todo esto sucede con la complicidad de muchos sindicatos, que hace rato dejaron de defender a los trabajadores.

Y en temas como la violencia de género, no hay respuestas ni para las víctimas ni para sus familias. Continua el ataque a las diversidades. El medio ambiente también sufre: Nunca se prohibieron las fumigaciones cerca de casas y escuelas, hay basurales ilegales por todos lados, el agua que tomamos tiene arsénico. Las políticas del gobierno nacional también empeoraron la situación: bajaron las ventas, muchos dejaron de revender productos que traían de Capital.

Frente a todo esto, los y las trabajadoras que formamos parte del Frente de Izquierda Unidad decidimos presentarnos para llevar propuestas concretas al Concejo. No somos políticos de escritorio: vivimos los mismos problemas que vos. Nuestra campaña está al servicio de las luchas que ya existen en Chacabuco:

Por los despedidos de Torres Americana, Don Yeyo, Diario de Hoy y Somos Chacabuco.

Por los trabajadores de Corrugadora Chacabuco, del municipio y las acompañantes terapéuticas e integradoras.

Por quiénes luchan contra la violencia machista, la vivienda, el arte y el medioambiente.

Si entramos al Concejo, nuestras bancas estarán al servicio de estas luchas. Además, ahí llevaremos un programa de propuestas que defienda a los de abajo en todos estos temas. Nuestra lista está formada por trabajadores, docentes, mujeres que militan por sus derechos y artistas.

Vamos a enfrentar el ajuste de Golia contra los municipales, el de Kicillof contra los docentes y la motosierra de Milei contra el pueblo trabajador.

Somos socialistas: no nos vendemos, no traicionamos a nuestra clase. Siempre estamos en la calle, al lado de quienes luchan. Queremos trabajadores en el Concejo para defender a los de abajo. No somos empresarios, ni políticos de traje, somos laburantes que la pelean como vos. Te invitamos a sumarte. Te invitamos a dar el paso para que gobiernen los que nunca gobernaron: los trabajadores.

Chilano – Schettino – Gilligan – González. Frente de Izquierda Unidad – Chacabuco