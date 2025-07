Crisis en Textilana (Kosiuko): denuncian despidos por caída en las ventas

La fábrica Textilana, ubicada en Mar del Plata y proveedora de la reconocida marca Kosiuko, atraviesa una difícil situación producto de la fuerte caída en las ventas. Según informó una delegada gremial, la empresa se encuentra con exceso de stock y ha comenzado un proceso de desvinculaciones que genera preocupación entre los trabajadores.

María Dematteis, delegada de la Comisión Interna, sostuvo que la planta está atravesando un “momento crítico”, en un contexto general de recesión y ajuste económico. La reducción del consumo, particularmente antes del Día del Padre —una de las fechas clave para el sector—, generó una fuerte disminución en la producción y derivó en despidos.

Dematteis explicó en diálogo con Radio Brisas que la empresa inició las cesantías comenzando por los empleados con menor antigüedad, aunque no se precisó el número de afectados. “Hay mucha incertidumbre. No sabemos cuántos despidos más pueden venir. La empresa no brinda información”, advirtió, y comparó la situación actual con la vivida durante los años ’90: “Esto es un reflejo de lo que pasó en la época de Menem. Lamentablemente, se está repitiendo”.

La representante gremial también denunció el deterioro salarial dentro de la empresa. “Los sueldos son muy bajos. El bono que se pagaba quedó congelado desde el año pasado, y los aumentos no alcanzan a cubrir la inflación ni la línea de pobreza. El último acuerdo paritario equivale a unos 500 pesos por día, algo irrisorio”, señaló.

La crisis económica se refleja además en la vida cotidiana de los trabajadores. Muchos deben recurrir a trabajos adicionales para sobrevivir. “Hay compañeros que, después de estar todo el día en la fábrica, salen a hacer ocho horas más manejando un Uber porque no llegan a fin de mes”, contó.

Textilana llegó a tener unos 350 empleados años atrás, pero actualmente el número ronda los 200. “Muchos se fueron por los bajos sueldos, otros fueron despedidos sin indemnización”, lamentó Dematteis. Según relató, el salario neto de un trabajador con antigüedad ronda entre los 600 y 700 mil pesos, y la hora más alta en bruto se paga alrededor de 3100 pesos.

También denunció prácticas laborales irregulares en el rubro textil: “En muchas fábricas se paga parte del salario en blanco y el resto en negro. Es algo muy común”.

A pesar del clima de miedo y desprotección, los trabajadores buscan organizarse para resistir. “Estamos intentando reunirnos, hablar entre compañeros y pensar qué acciones tomar para frenar los despidos. Hay temor, pero también voluntad de defender nuestros puestos. El problema es que estamos muy solos, sin respaldo dirigencial”, concluyó.

