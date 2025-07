“Julito” de Roberto Fontanarrosa llega al Teatro Italiano de Chacabuco

El cuento del escritor rosarino se podrá ver este viernes 11 y sábado 12, a las 21:00, en la sala de Avenida Alsina 29. En Mates y Noticias (Radio Voces FM 95.1) dialogamos con la profesora de teatro y actriz, Mariela Simone, quien nos comentó que la obra también se trata de un homenaje a Julio Benvenuto. En la puesta la acompañan Efraín Cirigliano y Matías Natti.

“Es un texto maravilloso”, dice Simone, quien recuerda que hace algunos años, junto a Julio Benvenuto y Efraín Cirigliano ya habían hecho la misma obra. “Por eso quisimos revivirlo también como un homenaje a Julio y a su familia. Éramos los tres muy amigos de él, lo recordamos siempre y, obviamente, que en esta ocasión siempre estuvo presente. En los ensayos decimos que Julio está presente. Es un homenaje a él, que toda su vida se dedicó al teatro y este fue uno de sus trabajos, entre tantos que ha hecho”.

-¿Y de qué va, “Julito”? ¿Sobre qué escribió Fontanarrosa? ¿Cuál es el núcleo del texto?

-Es un cuento muy gracioso. Dentro de todo lo que le pasa a esta familia resulta un hecho muy gracioso. Fontanarrosa escribía sus textos con un lenguaje muy coloquial, muy “argento”. Se trata de una familia de clase media baja, bastante baja, diría yo, que vive una situación muy especial. Se encuentran en un momento muy crucial que les puede cambiar su vida para siempre. Y ahí tienen que tomar una decisión entre la moral y la conveniencia, lo que les conviene a esta familia, que ha luchado toda su vida, que ha trabajado toda su vida honestamente, y de repente están ante una disyuntiva muy difícil.

-¿Cómo están repartidos los personajes?

-Yo interpreto a Anita, que es la madre; Matías Natti interpreta al papá, que es Luis; y Efraín Cirigliano interpreta a Julito. También nos acompañan Eduardo Gutiérrez en la fotografía, el sonido y la iluminación, y Santiago Van der Wedden en la escenografía. Los personajes son bastante comunes y por ahí las edades que tenemos cada uno implica que tengamos que maquillarnos y peinarnos de ciertas maneras, porque, por ejemplo, Efraín es mayor que yo, aunque no lo parezca(risas) y yo tengo que hacer de su madre. Igual Matías, que tiene que hacer de su papá. Así que Efraín tendrá que rejuvenecer un poco y nosotros tendremos que envejecer para estar acordes.

-¿El proceso de creación de la obra lo fueron haciendo entre ustedes, o hay alguien que los dirige?

-No, en realidad lo fuimos manejando entre nosotros tres. Somos tres actores que hace muchos años que trabajamos en teatro y no era como para que uno dirigiera. Son dos actores de primera los que tengo a mi lado, así que el proceso fue muy divertido desde el inicio. Creo que todos los ensayos fueron muy divertidos. Empezamos leyendo el cuento, que no está teatralizado, así que tuvimos que improvisar un poco y ver cómo podíamos adaptar ese texto, nos pusimos a ensayar hace unos tres meses, y acá estamos, a unas horas del estreno, donde el público tendrá la última palabra.

-Verdaderamente, Mariela, es una gran alegría cada vez que un grupo de Chacabuco pueda poner una nueva obra. Esto le sigue dando vida al teatro independiente, le sigue dando vida a las salas de la ciudad, y también sigue ampliando la oferta para el público…

-Sí, pedimos que la gente apoye al teatro independiente porque está pasando por un momento difícil. En Chacabuco hay muchos grupos, por suerte, que hoy en día hacen teatro, y está bueno apoyar esa movida, porque todos hacemos todo a pulmón, no tenemos auspiciantes, ni producción, todo es independiente. Por eso los esperamos, este viernes y sábado, porque les aseguramos que la van a pasar muy bien. Las entradas son accesibles, a cinco mil pesos, están a la venta en la boletería de la sala de 8:00 a 12:30 y de 19:30 a 21. Y luego de este estreno que vamos a hacer en el Teatro Italiano, seguramente después de las vacaciones de invierno, vamos a repetirla en la sala de la Escuela de Actividades Culturales, porque queremos hacerla justamente en el escenario que lleva el nombre de Julio Benvenuto.