La UCR define su estrategia electoral

Este martes en La Plata, la UCR llevará adelante la Convención provincial, donde dejará definido que el partido queda habilitado para hacer alianzas con espacios afines o, en todo caso, desempolvar la histórica Lista 3.

Atrapados en la grieta entre el peronismo y La Libertad Avanza, hay una buena cantidad de espacios y actores políticos que saben que se mantendrán en el centro, pero no encuentran un orden. En ese espacio se ubican peronistas no K, radicales en sus amplias variables y hasta macristas que no quieren tener nada que ver con Javier Milei.

La UCR bonaerense, con la conducción compartida del exintendente Miguel Fernández y el loustosista Pablo Domenichini quiere ser quien lidere de camino de centro y convocó a espacios aliados a sellar un frente electoral para pelear el 7 de septiembre, aunque a tres días del cierre de alianzas no tiene en claro quiénes se sumarán.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/