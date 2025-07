El gobierno pagará al FMI U$S 4300 millones con lo que le mandó el propio Fondo

En medio de un cuadro enrarecido, el gobierno se apresta a pagar deuda, el próximo miércoles, por U$S 4343 millones en concepto de intereses y amortización de los bonos emitidos en el canje de 2020.

De acuerdo al detalle elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los pagos abarcarán U$S 1694 millones por los Bonares (legislación argentina) y U$S 2649 millones por los Globales (legislación de Nueva York), de los cuales una fracción equivalente a U$S 182 millones se deberá abonar en euros.

La obligación se repite cada seis meses, aunque la cifra se irá incrementando en los próximos semestres, porque los intereses son crecientes (step-up) y comenzará la amortización de los bonos más largos.

Los títulos públicos, según la estimación del mismo organismo, representan la obligación en moneda extranjera más elevada de la administración pública. El stock en circulación ronda los U$S 96.239 millones, superando los U$S 54.619 millones adeudados al Fondo Monetario Internacional y los U$S 40.018 millones a otros organismos internacionales (el BID, el Banco Mundial, la CAF, el Club de París y otros más).

A diferencia de otras ocasiones, esta vez el gobierno no tuvo que hacer muchas piruetas para reunir el dinero, ya que en abril el FMI aportó U$S 12.300 millones.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/