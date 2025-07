Denunciaron graves irregularidades en las detenciones a militantes peronistas

El bloque de diputados de Unión por la Patria (UP) ofreció este miércoles una conferencia de prensa en repudio a la detención de dirigentes del peronismo en el marco del caso del excremento que lanzaron a la casa del diputado libertario José Luis Espert.

Con amplia presencia de figuras del frente opositor, las autoridades partidarias denunciaron que los operativos fueron desproporcionados e irregulares y advirtieron que los apresados están “incomunicados” hace varias horas: “En este país no rige el Estado de derecho”, afirmaron.

“Esto no puede suceder en un país en democracia y donde rige el Estado de derecho. Es de una gravedad extrema que no pensamos que podía suceder en nuestro país. Pero en este país no rige el Estado de derecho”, manifestó el abogado Diego Molea, principal orador del evento realizado en el Congreso de la Nación, después de la sesión levantada en la Cámara Baja por el enfrentamiento entre varios legisladores, entre ellos el propio Espert, a raíz del temario del día y también del conflicto judicial que lo involucra.

Tras la denuncia de que personas lanzaron excremento a la puerta del domicilio de Espert, la Justicia dispuso allanamientos exprés y apresó a por lo menos seis militantes y dirigentes del peronismo, entre ellos la funcionaria bonaerense Alexia Abaigar y la concejal de Quilmes Eva Mieri. Según denunció la oposición, la mayoría de los detenidos se encuentran “incomunicados” y los procedimientos se realizaron de forma profundamente irregular: “Esto se tiene que resolver de manera inmediata”.

Fuente: https://www.diagonales.com/