Juan Grabois apuntó al kirchnerismo y el kicillofismo por buscar la reelección indefinida en cargos políticos.

“Es un escupitajo en la cara del pueblo argentino que mientras estamos bancando la parada con el peor gobierno de la historia y la proscripción de nuestra principal dirigente se prioricen la conveniencias electorales y los espacios de poder de algunos por sobre las necesidades de los que la están pasando mal. Por ahí no es”, expresó el líder de Argentina Humana y del Frente Patria Grande en referencia a la “re-re” de legisladores, concejales y consejeros escolares.

Más temprano, el legislador Federico Fagioli, dirigente referenciado en Grabois, había anticipado su rechazo al proyecto: “Mientras el pueblo la está pasando como el orto, no puede ser que la política se esté mirando el ombligo. Por eso no voy a acompañar la sesión de hoy. No nos eligieron para esto”. Y explicó: “No es un tema de principismo sino de prioridades. Nuestras prioridades son otras y no estuvieron contempladas. No se pueden discutir reelecciones políticas sin antes discutir realizaciones sociales”.

Fuente: https://www.diagonales.com/