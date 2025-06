“Sturzenegger nos conduce hacia una catástrofe social»

Así lo definió la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que lanzó una Jornada Nacional de Lucha para este miércoles 25 de junio con movilización al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger.

“Sturzenegger es el monje negro de este Gobierno que nos conduce hacia una catástrofe social. En su cartera se pergeña la destrucción del Estado y la quita de todos los derechos laborales. Hasta ahora las únicas respuestas a las justas demandas que tenemos los trabajadores han sido las mentiras, las amenazas y la represión”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

La medida de fuerza se da en el marco del ‘Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo y el Salario Justo’ que impulsa ATE junto a otros sindicatos y que ya cuenta con la adhesión de más de 100 organizaciones. En este sentido, el dirigente valoró: “Tenemos que valorar la conformación de un frente sindical con organizaciones que están decididas a salir a la calle para unir todas las luchas. Hay que aumentar la conflictividad. La paz social sólo le sirve a los empresarios que se apoderaron del Gobierno y nos están saqueando”.

“Se deben reabrir las paritarias de manera inmediata. El congelamiento salarial está haciendo estragos en los hogares. El endeudamiento de las familias trabajadoras ya es total. Este Gobierno es muy malo y su programa económico ya fracasó. No hay dólares que alcancen. No sólo quieren privatizar empresas sino que ahora quieren vender los inmuebles y las tierras del Estado. Si no le ponemos límites, nos van a dejar sin país”, concluyó el referente estatal.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/