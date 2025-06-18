Publicación pedida por el PRO Chacabuco. «Otra vez los chicos, rehenes de los sindicatos»

Desde el bloque del PRO lamentamos que una vez más la política partidaria se imponga sobre el derecho a la educación

Los concejales del PRO, Alejandro Cieri, Agustín Zarkovich y Jorgelina Sonez, expresamos nuestra preocupación por la falta de clases en numerosas escuelas del Partido de Chacabuco durante la jornada de hoy, como consecuencia del paro convocado por ATE y la movilización que responde a intereses políticos ajenos a las necesidades de los estudiantes.

Una vez más, vemos cómo se utiliza a las instituciones del Estado como herramienta de presión partidaria, afectando directamente a chicos y chicas que pierden un día de clases. Mientras la dirigencia de ATE y otros sectores convocan marchas, los que pagan las consecuencias son las familias que necesitan que sus hijos estén en la escuela aprendiendo.

La escuela tiene que estar abierta. No es razonable que en medio de tensiones políticas se ponga en segundo plano el acceso a la educación.

Desde nuestro espacio siempre vamos a defender la educación pública y el funcionamiento de los servicios esenciales. Es momento de priorizar a los vecinos, no a los aparatos políticos.