Cristina confirmó que se presentará en Comodoro Py. Se prepara una caravana para acompañarla

Fiel a su identidad política, Cristina Kirchner movió una pieza y mandó un mensaje al Poder Judicial que el martes pasado decidió su proscripción. “El próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho», concluye un posteo en sus redes en el que explica los motivos que la llevan a pedir la detención domiciliaria. En paralelo, desde ayer y como una de las conclusiones de la reunión en el Partido Justicialista, ya se trabaja en una gran caravana a pie para acompañar a la dos veces presidenta de la Nación.

El anuncio de CFK llegó en medio de las presiones -sobre todo mediáticas- para que cumpla la condena por seis años en la cárcel. Sin embargo, la ex vice no puede ir al Servicio Penitenciario Federal, dependiente de Patricia Bullrich, ministra que está involucrada en la causa que investiga el atentado contra Cristina de 2022.

“El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”, señala la presidenta del PJ en el mensaje en X.

En la explicación, aclara que “no se trata de un privilegio” sino que “obedece a estrictas razones de seguridad personal” por haber sido dos veces presidenta. «A estas razones de carácter institucional se le suma una verdaderamente más grave y definitoria para la resolución del Tribunal: el 1° de septiembre del 2022, cuando desempeñaba la Vicepresidencia de la Nación, fui objeto de un intento de magnicidio”, agrega.

«No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea”, diferenció Cristina sobre las acciones del peronismo.

Una de las definiciones de la reunión de ayer en la sede del PJ fue la de planificar una gran caravana a pie para acompañar a Cristina desde su casa a Comodoro Py. “Planteamos que todos los militantes y los argentinos que quieran defender la democracia la acompañemos caminando cual procesión”, anticipó Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional de Unión por la Patria, en el streaming de Blender. A su alrededor estaban Carlos “Cali” Bianco (ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires), Ricardo Quintela (gobernador de La Rioja), Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Guillermo Moreno.

“Pedimos que se organicen en todas las provincias y vengan con banderas de Argentina. Así vamos a demostrar a la Corte y a quien está detrás que Cristina no está sola. Y que queremos bancar el futuro de la Argentina”, sintetizó Fernández Sagasti sobre la acción que ya se empezó a armar para el próximo miércoles. “El pueblo tiene que salir a acompañarla para no permitir ningún arrebato ni intento de humillación”, dijo Cecilia Moreau, diputada de UP e integrante del Frente Renovador, en ese mismo objetivo.

