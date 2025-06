A 36 horas de la condena, la CGT todavía no se expresó sobre la proscripción de CFK

La CGT, la principal central de trabajadores de la Argentina, se convirtió a 36 horas del falló que cambió la realidad política en Argentina en el único actor trascendental de la vida pública que no se expresó respecto de la condena que la lleva a la prisión a CFK y que la inhabilita de forma vitalicia para ser candidata.

Mientras varios de sus gremios encararon protestas, se sumaron a las reuniones en la sede del PJ y mantienen una vigilia en la casa de la exvicepresidenta, la cúpula de Azopardo mantiene el silencio. Sólo queda en sus redes el comunicado previo con el que advertían que «La democracia está en peligro».

«La CGT no había sacado nada hasta que la apuraron, así que no esperemos mucho», le dijo a InfoGremiales una alta fuente cegetista. Habla de lo tardío del último comunicado que llegó días después de los pronunciamientos de todo el mundo político y sindical.

Los más cercanos a CFK pidieron un paro general o, al menos, un cese de actividades para acompañarla cuando vaya a Comodoro Py. «Lo primero que tiene que haber es una gran movilización para acompañarla cuando tenga que presentarse a tribunales. Para esa movilización tiene que haber interrupción de actividades para que todos puedan ir», dijo Sergio Palazzo uno de los gremialistas más cercanos al Instituto Patria.

La única voz oficial de la rama mayoritaria que conduce la central que se expresó fue Andrés Rodríguez. El líder de UPCN si bien sostuvo que «la CGT no descarta nada» subrayó que cualquier medida de fuerza debe ser articulada desde el conjunto del peronismo: “Tiene que ser convocada y coordinada. Si cada uno sale por su cuenta, no será efectiva”, advirtió.

Rodríguez fue enfático al señalar que los distintos sectores del peronismo deben actuar de manera conjunta para enfrentar este momento político. «Si cada sector empieza a tirar este tipo de ideas [como movilizaciones espontáneas], ninguna dará resultado. Tienen que estar orquestadas en un plan convocado desde el peronismo», afirmó.

Los primeros trascendidos hablaban de una posible reunión de Mesa Chica para este miércoles. No se concretó. Muchos de sus integrantes están en Ginebra o regresando de la exposición en la OIT de estas semanas.

La central obrera orgánicamente estuvo prácticamente ausente de los cortes de autopistas que lanzaron los gremios el martes y de las protestas callejeras del miércoles. Tampoco hay un plan claro para el futuro cercano.

En off, consultados sobre un posible paro general para acompañar a CFK, sus principales espadas le bajan el precio. «La gente no va a parar; no hay clima para hacerlo», insisten. Ante la presión interna darían libertad de acción para quienes quieran encarar un cese de tareas. El triunvirato todavía no se expidió, una palabra que muchos aún esperan. Tal vez el caldo de cultivo de las últimas horas empiece a torcer esa percepción.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/