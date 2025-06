Juegos Bonaerenses: Continúa la etapa deportiva local en Chacabuco

El trayecto local de los 34º Juegos Bonaerenses, en los que intervienen jóvenes y adultos de Chacabuco, sigue desarrollándose este martes con la disputa de béisbol, en el Polideportivo Municipal, para las categorías Sub 16 masculino y Sub 18 masculino y femenino. También se van a llevar a cabo las actividades de fútbol playa, esto será en el Parque Recreativo Municipal.

Para el día miércoles 11 está programado, a las 8:00, el beach vóley, en las instalaciones del Polideportivo, donde van a competir las categorías Sub 14 masculino y femenino y Sub 16 femenino. También habrá fútbol 5 femenino y fútbol 7 mixto; esto será a partir de las 9:30, en el Parque Recreativo Municipal.

El jueves 12 habrá fútbol 11 libre, en el Parque Recreativo Municipal, para las categorías Sub 14 masculino y Sub 16 femenino. Y habrá fútbol 11 escolar, en el club el 9 de julio para las categorías Sub 18 masculino.

La semana se cerrará el día viernes con el fútbol 11 escolar en el Parque Recreativo Municipal, donde van a intervenir las categorías Sub 14 y Sub 16.

Informe: JAVIER GALANTE